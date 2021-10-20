За убийство ножом сына-циркача в Екатеринбурге отец на 9 лет уехал в колонию

Отцу надоели выходки сына, который мог в любое время приехать и потребовать денег. Во время последней встречи родственников в Екатеринбурге отец 11 разу ударил сына-циркача ножом. Суд отправил его на 9 лет в колонию.

Смертельная ссора между 63-летним отцом и 30-летним сыном произошла ночью 27 марта 2021 года, когда молодой человек в очередной раз заявился к родителям и потребовал денег, сообщает «КП-Екатеринбург». Разговор состоялся в подъезде многоэтажного дома, отец схватил нож и нанес сыну 11 ударов, в том числе была перебита трахея. Выжить после такого ранения крайне сложно, отмечает пресс-служба СК РФ по Свердловской области. После совершения преступления, старший из родственников затер кровь в подъезде и квартире, и отправился спать. Тело убитого было обнаружено соседями, которые вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть молодого человека. Суд отправил убийцу на 9 лет в колонию строго режима, обвиняемый на суде вины своей не признал. Напомним, убийство работника цирка произошло весной текущего года. Труп молодого человека с множественными ножевыми ранениями был обнаружен в подъезде многоквартирного дома в Екатеринбурге. В этом же подъезде проживал его отец, который оказался в числе подозреваемых. Житель Екатеринбурга задержан по подозрению в убийстве ножом собственного сына

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