За угрозы ножом и проколотые колеса экс-арендодатель киоска в Тагиле получит штраф

Ранее тагильчанки рассказали TagilCity.ru, что мужчина срезал провода в их помещении, проколол шины и угрожал женщинам ножом.
Оба дела закрыты, сказали, подавайте в суд. И не понес он никакой ответственности. Только, так понимаю, назначили административный штраф, но неизвестно, дали или нет. По поводу прокола колес и кражи кабеля сказали: подавайте в суд, говорит сотрудница киоска на Краснознаменной, 90 Алена.
Привлечение к административной ответственности подтвердили в МУ МВД «Нижнетагильское»:
Проверка продолжается, в ближайшее время будет составлен административный протокол по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества», сообщили редакции TagilCity.ru.
Владимир, который проколол шины рабочего автомобиля женщин, получит штраф от 300 до 500 рублей. При этом с момента инцидента прошел практически месяц, а полицию Алена с напарницей вызвали сразу. Почему штраф не выписали на месте, правоохранители не уточнили.
Полиция намекает, чтоб мы разбирались своими силами, говорит Алена.
Независимый эксперт оценил ущерб от прокола колес в 20 тысяч рублей.
Перед тем, как проколоть колеса, Владимир замахнулся на напарницу Алены ножом. Вечером они стояли у рабочего фургона, в котором развозят рассаду по ярмаркам. Ранее на стекле машины была надпись «Продается», но Владимир сорвал ее. Тогда женщина подошла к нему и спросила в шутку: «Ты машину мою купить хочешь, раз наклейку убрал?»
Тут Владимир взял нож, который всегда висит у него на поясе, и замахнулся на женщину.
Он в этот момент достал нож, прыгнул на нее, чтобы напугать. Но она испугалась реально. И за несколько секунд проколол все 4 колеса. На наших глазах и на глазах таксиста.
Напомним, Владимир был арендодателем женщин. Они снимали у него помещение, но потом договорились с владельцем земли о прямой аренде. Владимира возмутил данный факт, и он стал мстить. Сначала мочился на их забор, потом проколол шины их авто и перерезал электропровода киоска.
Осложняет их конфликт и тот факт, что у магазинов Алены и Владимира один счетчик на электроэнергию. Таким образом, мужчина просит у них деньги по квитанциям, которые усиленно скрывает. Ни магазин, ни земля не принадлежат Владмиру: имущество записано на его сестру.
На нем вообще ничего нет, это все на сестре. Он и сказал, что за колеса ничего не вернет, так как он не работает, сказала сотрудница киоска Алена.
Со слов соседей Владимира, ранее его магазин поджигали конкуренты. Мужчина сначала сотрудничал с ними, затем задолжал деньги. В ходе конфликта Владимир развешал их фотографии по кабинету и втыкал в них иголки, что и стало последней каплей. Сначала мужчину избили, затем подожгли его магазин, говорят собеседницы редакции.