За угрозы ножом и проколотые колеса экс-арендодатель киоска в Тагиле получит штраф

Перед тем, как проколоть колеса, Владимир замахнулся на напарницу Алены ножом. Вечером они стояли у рабочего фургона, в котором развозят рассаду по ярмаркам. Ранее на стекле машины была надпись «Продается», но Владимир сорвал ее. Тогда женщина подошла к нему и спросила в шутку: «Ты машину мою купить хочешь, раз наклейку убрал?»