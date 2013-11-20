Сломанный нос из-за нарушения ПДД: авария в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Каждый день происходят инциденты, связанные с правилами дорожного движения. Благо, если они не приводят к травмам, а итогом становится только наказание непорядочного водителя. Однако очень часто бывает так, что владельца транспортного средства обвиняют в том, чего он не совершал. Кроме того, не редки спорные ситуации, когда правда все-таки на стороне «человека за рулем». А ведь невиновному придется платить штраф, или, что еще хуже - его лишат водительских прав. И что делать тем, для кого машина - источник дохода. Важно сказать, что вернуть водительское удостоверение можно, если вовремя обратиться за помощью в Общество защиты прав автолюбителей. Для водителей здесь возможность позвонить и получить первичную консультацию по вопросу в момент остановки сотрудником ДПС, и, конечно, богатая практика по возврату прав до и даже после суда.