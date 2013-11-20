Сломанный нос из-за нарушения ПДД: авария в Нижнем Тагиле (ФОТО)
18 ноября в 16:30 в Нижнем Тагиле произошла авария с участием двух автомобилей.
Как сообщают в Отделении пропаганды ГИБДД города, водитель авто International, мужчина 1971 года рождения, следовал по улице Индустриальная и у дома №32 начал разворачиваться. При этом не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с Daewoo Nexia под управлением водителя 1963 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель Daewoo: перелом костей носа и ушиб грудной клетки. Впереди процесс реабилитации, множество потраченных на лечение часов - а все из-за аварии на самой ожидаемой улице 2013 года.
Каждый день происходят инциденты, связанные с правилами дорожного движения. Благо, если они не приводят к травмам, а итогом становится только наказание непорядочного водителя. Однако очень часто бывает так, что владельца транспортного средства обвиняют в том, чего он не совершал. Кроме того, не редки спорные ситуации, когда правда все-таки на стороне «человека за рулем». А ведь невиновному придется платить штраф, или, что еще хуже - его лишат водительских прав. И что делать тем, для кого машина - источник дохода. Важно сказать, что вернуть водительское удостоверение можно, если вовремя обратиться за помощью в Общество защиты прав автолюбителей. Для водителей здесь возможность позвонить и получить первичную консультацию по вопросу в момент остановки сотрудником ДПС, и, конечно, богатая практика по возврату прав до и даже после суда.
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