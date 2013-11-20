Страшная авария по пути в Егоршино: погибли призывники и сотрудники военкомата (ФОТО)

На заснеженной трассе водитель не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, прямо под колеса грузовика «Почты России» ГАЗ-3309, пишет e1.ru.

Скорее всего, сказались сложные погодные условия. Удар был лоб в лоб. Он был очень сильным. Четыре человека погибли на месте. Это водитель ГАЗели и три пассажира. По предварительным данным, это один из призывников и две женщины. Это были сотрудницы военкомата рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Еще трое ребят очень сильно пострадали. У одного молодого человека закрытый перелом бедра, многочисленные синяки и ссадины. Ему уже провели серьезную операцию. Еще один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Лечить его помогают специалисты центра медицины катастроф. Восьмерых призывников, которые отделались легкими травмами, уже забрали родители. В больницу приехали на опознание и родные Евгения Тупикина. Молодому человеку совсем недавно исполнилось 18, несколько недель назад он получил водительские права, сообщает ekbnews.tv.