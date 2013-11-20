В Нижнем Тагиле собаку засунули в мешок и запинали до полусмерти: у животного выпал глаз. Нужна помощь (ФОТО 18+)

Парни достали его, и когда разрезали – увидели истерзанное животное. Скорее всего, кто-то засунул пса в мешок, а потом испинал до того, что животное едва не рассталось с жизнью. У собаки очень серьезные травмы – выпал глаз, множественные ушибы, наверняка, есть переломы, пес еле дышит. Кстати, у пса есть хозяин, на нем надет ошейник.

Собаку доставили к Марии Лисиной, руководителю организации по защите животных «Зоомир». Сегодня измученному зверю сделают УЗИ, проверят, не разорваны ли внутренние органы. Кстати, врачи говорят, что глаз, если повезет, удастся спасти. Тем не менее, состояние очень тяжелое, предстоит долгое лечение.

Фото Марии Лисиной

Зоозащитники обращаются ко всем неравнодушным: необходима материальная помощь. Сообщаются и реквизиты, куда можно перечислить деньги. Также публикуем номер Марии, у нее можно узнать, в каком состоянии пес, и чем еще можно оказать поддержку: 8 912 27 27 921.

Реквизиты для перевода средств: