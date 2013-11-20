В пригороде Нижнего Тагила раскрыли грабеж по горячим следам

Когда сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, они застали дома 48-летнего хозяина, который спокойно спал. Разбуженный оперативниками мужчина находился в подвыпившем состоянии. Он подтвердил, что к нему заходили двое незнакомых парней, один остался на пороге, а второй, помоложе, толкнув хозяина, забрал телевизор, после чего оба сбежали.

Мужчина пояснил, что раньше видел этих парней в деревне, но они не местные. Подтвердили это и соседи, опрошенные участковым и оперативниками. Деревня небольшая, и люди охотно делились информацией о незнакомцах.

В поисках подозреваемых сотрудники полиции стали проверять все дома, где они могли скрываться. Разыскиваемых молодых людей полицейские обнаружили в одном из заброшенных домов. При них находился и похищенный телевизор.

В отделении полиции, куда доставили подозреваемых парней, установили их личности. Оба они в прошлом воспитанники детских домов. Старший, которому уже исполнилось 20 лет, ранее судим за разбойное нападение, приехал из Невьянска. Именно он, по словам потерпевшего, караулил на пороге квартиры. У второго задержанного никаких документов при себе не оказалось. Сам он рассказал, что ему 15 лет, приехал из Арамиля, где воспитывался в детском доме. Инспектор ОДН связалась с названным социальным учреждением, где ей подтвердили, что подростка по окончании 9 классов направили в училище, но он самовольно покинул профессиональное образовательное учреждение, не желая учиться. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ. Отвечать за совершенное преступление придется непосредственному исполнителю, который в настоящее время помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.