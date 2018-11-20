Неизвестные обстреляли ЛЭП в поселке Северка

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В поселке Северка 20 ноября неизвестные обстреляли ЛЭП. Около 4 тысяч человек остались без света.
На данный момент на поврежденный участках ведутся ремонтные работы. Сообщается, что около 4 тыс. жителей поселка остались без света.
Жители поселка собираются написать заявление в полицию для установления личностей стрелявших, сообщает «Накануне».
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