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Пьяный таксист в Екатеринбурге наехал на бордюр и перевернулся
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный таксист в Екатеринбурге наехал на бордюр и перевернулся

Сегодня, 11:25ПроисшествияФото: E1.ru
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