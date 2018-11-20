Пьяный таксист в Екатеринбурге наехал на бордюр и перевернулся
Сегодня, 11:25ПроисшествияФото: E1.ru
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Ночью 20 ноября на улице Халтурина в Екатеринбурге таксист службы «Везет» врезался в бордюр, от чего автомобиль несколько раз перевернулся. При этом в салоне машины находился пассажир.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, водитель такси за рулем автомобиля Renault врезался в ограждение из-за того, что машину начало заносить. После этого иномарка несколько раз перевернулась. Также свидетели утверждают, что таксист был пьян, а после ДТП продолжал пить пиво возле машины ДПС.
Пассажир получил при аварии травму шеи. Однако от госпитализации отказался.
В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что водитель от медицинского освидетельствования отказался, пишет E1.ru.
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