Пьяный таксист в Екатеринбурге наехал на бордюр и перевернулся

По словам очевидцев, водитель такси за рулем автомобиля Renault врезался в ограждение из-за того, что машину начало заносить. После этого иномарка несколько раз перевернулась. Также свидетели утверждают, что таксист был пьян, а после ДТП продолжал пить пиво возле машины ДПС.