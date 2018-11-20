Пьяный житель Арамиля открыл стрельбу из карабина прямо на улице

18 ноября во дворе одного из домов по улице Рабочей в Арамиле местный житель устроил стрельбу из карабина. Прибывший на место происшествия наряд службы вневедомственной охраны задержал нарушителя. Оказалось, что мужчина пьян, а стрельбу он открыл для того, чтобы наказать трёх обидчиков, с которыми у него произошёл конфликт.