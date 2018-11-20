Пьяный житель Арамиля открыл стрельбу из карабина прямо на улице
Сегодня, 08:00ПроисшествияФото: nakanune.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Конфликт между 4-мя мужчинами, который случился в городе Арамиль, закончился стрельбой. Один из участников конфликта решил доказать свою правоту при помощи ружья, из которого он произвёл выстрел в сторону обидчиков.
18 ноября во дворе одного из домов по улице Рабочей в Арамиле местный житель устроил стрельбу из карабина. Прибывший на место происшествия наряд службы вневедомственной охраны задержал нарушителя. Оказалось, что мужчина пьян, а стрельбу он открыл для того, чтобы наказать трёх обидчиков, с которыми у него произошёл конфликт.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как сообщает «Накануне.ru», заряд дроби попал в припаркованную поблизости иномарку. Никто из людей не пострадал. Стрелка передали в правоохранительные органы для уточнения всех обстоятельств дела.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей