Тагильчанин получил черепно-мозговую травму в результате ДТП на ул. Менделеева
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20 ноября в Нижнем Тагиле на ул. Менделеева произошло ДТП с участием мотовездехода, Toyota Vitz и трамвая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанин, управлявший мотовездеходом, двигался по ул. Кулибина в сторону ул. Фестивальной. На ул. Менделеева он врезался в остановившуюся перед остановкой Toyota Vitz. В результате столкновения водителя вездехода оттолкнуло на трамвай, который стоял на остановке. Мужчина был госпитализирован в медучреждение с черепно-мозговой травмой.
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Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водители Toyota и трамвая на момент ДТП были трезвыми, водитель мотовездехода находился в шлеме, за нарушения ПДД он ранее не привлекался к ответственности, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
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