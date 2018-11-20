Тагильчанин получил черепно-мозговую травму в результате ДТП на ул. Менделеева

Тагильчанин, управлявший мотовездеходом, двигался по ул. Кулибина в сторону ул. Фестивальной. На ул. Менделеева он врезался в остановившуюся перед остановкой Toyota Vitz. В результате столкновения водителя вездехода оттолкнуло на трамвай, который стоял на остановке. Мужчина был госпитализирован в медучреждение с черепно-мозговой травмой.