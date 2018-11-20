Три фальшивомонетчика пытались сбыть в Екатеринбурге 56 купюр по 1000 рублей
В Екатеринбурге приговорены к тюремному наказанию три фальшивомонетчика, которые пытались сбыть 56 купюр достоинством 1000 рублей.
Установлено, что преступники перевозили фальшивые купюры на автомобиле BMW. Также, при обыске по месту проживания одного из фигурантов дела, найдены огнестрельное оружие и патроны к нему.
Для сбыта поддельных денег преступники выбирали небольшие торговые точки и делали покупки не более, чем на 150 рублей.
Суд приговорил двух злоумышленников к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Третий соучастник банды осужден на 1 год и 7 месяцев.
Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка МВД Валерий Горелых, с начала 2018 года сотрудники УЭБиПК конфисковали 441 поддельную денежную купюру. В настоящее время на территории Среднего Урала наблюдается спад сбытов фальшивых купюр – 41,1%.
Наиболее распространенной является курьерская доставка с предварительным заказом в сети Интернет через виртуальные теневые площадки, зарегистрированные на территории зарубежных стран,сообщает Валерий Горелых.