Три фальшивомонетчика пытались сбыть в Екатеринбурге 56 купюр по 1000 рублей

Установлено, что преступники перевозили фальшивые купюры на автомобиле BMW. Также, при обыске по месту проживания одного из фигурантов дела, найдены огнестрельное оружие и патроны к нему.

Для сбыта поддельных денег преступники выбирали небольшие торговые точки и делали покупки не более, чем на 150 рублей.

Суд приговорил двух злоумышленников к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Третий соучастник банды осужден на 1 год и 7 месяцев.

Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка МВД Валерий Горелых, с начала 2018 года сотрудники УЭБиПК конфисковали 441 поддельную денежную купюру. В настоящее время на территории Среднего Урала наблюдается спад сбытов фальшивых купюр – 41,1%.