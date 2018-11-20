Ученик школы №3 в Первоуральске взорвал на уроке батарейку

В Первоуральской школе №3 во время урока у одного из учеников взорвалась батарейка от электронной сигареты. По информации свидетелей происшествия, ученик играл с батарейкой, затем она «задымилась и зашипела». Однако система сигнализации не сработала, не смотря на то, что помещение «заволокло едким дымом».

Очевидцы также сообщают, что «учительница выбежала из класса и оставила учеников дышать дымом».

В интервью Е1.ru завуч учреждения Ирина Сафина рассказала, что учительница вывела всех из класса после взрыва, проветрила, а затем урок был продолжен. Причиной того, что не сработала сигнализация, является то, что задымление было небольшое.