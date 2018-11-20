Ученик школы №3 в Первоуральске взорвал на уроке батарейку
20 ноября в школе №3 в Первоуральске у одного из учеников на уроке взорвалась батарейка. Очевидцы сообщают, что учительница не позволила детям покинуть задымленное помещение.
В Первоуральской школе №3 во время урока у одного из учеников взорвалась батарейка от электронной сигареты. По информации свидетелей происшествия, ученик играл с батарейкой, затем она «задымилась и зашипела». Однако система сигнализации не сработала, не смотря на то, что помещение «заволокло едким дымом».
Очевидцы также сообщают, что «учительница выбежала из класса и оставила учеников дышать дымом».
В интервью Е1.ru завуч учреждения Ирина Сафина рассказала, что учительница вывела всех из класса после взрыва, проветрила, а затем урок был продолжен. Причиной того, что не сработала сигнализация, является то, что задымление было небольшое.
Также завуч школы №3 рассказала, что планируется проведение инструктажей с педагогами о действиях в подобных ситуациях. Школьникам будет рассказано о том, что в школу приносить нельзя. А мальчик, виновный в происшествии будет приглашен вместе с мамой и представителем комиссии ПДН на беседу.