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Ученик школы №3 в Первоуральске взорвал на уроке батарейку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученик школы №3 в Первоуральске взорвал на уроке батарейку

Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: Инцидент Первоуральск
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