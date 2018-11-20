Воспользовался BlaBlaCar: тагильчанин пропал по дороге из Сочи

Уроженец Нижнего Тагила Георгий проживал в Сочи, куда уехал на заработки. Неделю назад он решил отправиться в гости к родителям в Нижний Тагил. Для того чтобы добраться до аэропорта, он воспользовался сервисом по поиску попутчиков. Последний раз на связь мужчина выходил 12 ноября.

13 ноября он выехал из Сочи в Краснодар, откуда у него должен был быть самолет в Москву, потом он планировал лететь в Екатеринбург. Однако при вылете в Краснодаре пассажир с его фамилией не был зарегистрирован. Значит, он пропал по пути в аэропорт,рассказал редакции TagilCity.ru Дмитрий – друг пропавшего.

Еще некоторое время после того, как Георгий перестал выходить на связь, его телефон находился в зоне действия сети и шли гудки, однако на звонки никто не отвечал.

Мы пытались дозвониться, потом в мессенджере написали, что обратились в полицию,рассказал Дмитрий.

После сообщения трубку снял неизвестный человек. Он ответил, что «все хорошо».

Это точно был не его голос. Мы предполагаем, что телефон попал в чужие руки. После разговора, трубку отключили,отметил товарищ Георгия.

Пропавший друзьями характеризуется положительно. На юге России молодой человек подрабатывал, занимался извозом и строительством, жил в хостеле. Причин скрываться, со слов друзей-тагильчан, у него не было.