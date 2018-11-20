Женщина с коляской провалилась в канализационный колодец в Кургане
Сегодня, 20:44ПроисшествияФото: pxhere.com
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В Кургане женщина и двухлетний ребенок упали канализационный колодец. Выбраться им помогла прохожая.
Жительница Кургана вместе с ребенком упала в колодец. Ребенок находился в коляске, которую катила женщина. Неожиданно для нее коляска провалилась в открытый колодец, за коляской туда провалилась и сама женщина.
Выбраться из колодца матери и ребенку помогла женщина, проходившая мимо. По словам упавшей в колодец жительницы Кургана, он был припорошен выпавшим снегом, поэтому она не увидела опасности.
Следственный комитет начал проверку, пишет портал 45.ru.
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