На севере Свердловской области снегоход с людьми провалился под лед

На севере Свердловской области снегоход с людьми провалился под лед

Сегодня, 13:38ПроисшествияPhoto: pixabay.com
На севере Свердловской области проводят поисково-спасательную операцию. Стало известно, что на озере Шемпат в Пелыме под лёд провалился снегоход, на котором находились двое мужчин.

По сообщению МЧС, мужчины не выходят на связь с родными и об их местонахождении не известно. Сегодня рано утром в район предполагаемого происшествия выехали спасатели из ивдельского поисково-спасательного отряда.

Как сообщает телекомпания ОТВ, в восемь утра спасатели уже были в посёлке Пелым. Вместе с представителем полиции и родными пропавших они направились к озеру. Расстояние до озера составляет 45 километров, при этом к нему нет дороги. В поисках задействованы три снегохода и шесть человек.

Напомним, 14 ноября в Нижнем Тагиле спасатели достали провалившуюся под лед собаку, которая погналась за утками и провалилась в воду.

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