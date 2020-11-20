На севере Свердловской области снегоход с людьми провалился под лед

Как сообщает телекомпания ОТВ, в восемь утра спасатели уже были в посёлке Пелым. Вместе с представителем полиции и родными пропавших они направились к озеру. Расстояние до озера составляет 45 километров, при этом к нему нет дороги. В поисках задействованы три снегохода и шесть человек.