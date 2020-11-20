В Нижнем Тагиле сбитый на проспекте Ленина пешеход скончался в больнице

Водитель транспортного средства оказался трезв. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался и имеет стаж вождения с 2017 года. Он сообщил сотрудникам полиции, что видел как остановился трамвай, но из него никто не выходил. Поэтому мужчина принял решение продолжить движение, но в этот момент из трамвая вышел пешеход. Водитель его не заметил и допустил наезд.