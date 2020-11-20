В Нижнем Тагиле сбитый на проспекте Ленина пешеход скончался в больнице

В Нижнем Тагиле сбитый на проспекте Ленина пешеход скончался в больнице

Сегодня, 12:24ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле скончался в больнице пешеход, сбитый вчера вечером на проспекте Ленина.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-11183 допустил наезд на пешехода, который вышел из трамвая и направлялся к тротуару, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

В результате ДТП сбитый мужчина, 1986 года рождения, был доставлен в больницу, где позднее скончался от полученных травм.

Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Водитель транспортного средства оказался трезв. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался и имеет стаж вождения с 2017 года. Он сообщил сотрудникам полиции, что видел как остановился трамвай, но из него никто не выходил. Поэтому мужчина принял решение продолжить движение, но в этот момент из трамвая вышел пешеход. Водитель его не заметил и допустил наезд.

Причина происшествия устанавливается следствием.

Напомним, ДТП произошло в Нижнем Тагиле вчера, около 22.40. Очевидцы сообщали, что тело сбитого мужчины лежит в неестественной позе и предположили у него множественные переломы.

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