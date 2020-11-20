В Нижнем Тагиле у женской консультации между двумя машинами зажало горожанку

В Нижнем Тагиле у женской консультации между двумя машинами зажало горожанку

Сегодня, 21:53ПроисшествияPhoto: Пропаганда Отдел ГИБДД
В Нижнем Тагиле, на проспекте Мира, между двумя автомобилями зажало женщину, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел 20 ноября, когда на 37-летнюю тагильчанку, садившуюся в такси в районе женской консультации, наехал автомобиль Mercedes-Benz Sprinter. В результате, женщина оказалась зажата между двумя машинами. Ее госпитализировали с травмами грудной клетки и живота.

По словам водителя, прошедшего медосвидетельствование на состояние опьянения, он не заметил женщину. Тест показал, что в момент происшествия мужчина был трезв, но за текущий год он восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

У водителя, который должен был забрать женщину, присутствовало официальное разрешение на перевозку пассажиров легковым такси, но, в момент происшествия, не оказалось путевого листа. Помимо этого, мужчина не прошел предрейсовый медицинский осмотр и проверку технического состояния транспортного средства. В результате, таксиста привлекли к административной ответственности по статье 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения) и статье 12.31.1 КоАП РФ (Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров).

Напомним, сегодня утром в Нижнем Тагиле на пешеходном переходе на улице Космонавтов, водитель допустил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая была доставлена в ЦГБ Нижнего Тагила с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими травмами.

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