В Нижнем Тагиле у женской консультации между двумя машинами зажало горожанку

У водителя, который должен был забрать женщину, присутствовало официальное разрешение на перевозку пассажиров легковым такси, но, в момент происшествия, не оказалось путевого листа. Помимо этого, мужчина не прошел предрейсовый медицинский осмотр и проверку технического состояния транспортного средства. В результате, таксиста привлекли к административной ответственности по статье 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения) и статье 12.31.1 КоАП РФ (Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров).