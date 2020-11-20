В Санкт-Петербурге мужчину убили из-за просьбы надеть маску

В Санкт-Петербурге мужчину убили из-за просьбы надеть маску

Вчера, 22:49ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Санкт-Петербурге пассажир автобуса убил мужчину, который сделал ему замечание и попросил надеть маску.

Погибшим оказался заместитель директора исследовательского центра, который сделал замечание гражданину без маски, а за грубость, с которой ответил мужчина, дал ему пощечину.

После этого он вышел из микроавтобуса, а за ним побежал злоумышленник и в районе дома ударил оппонента ножом в спину,сообщает издание «Аргументы недели».

После полученного ранения мужчина миновал несколько домов и упал. Реализовав задуманное, злоумышленник скрылся, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как выяснилось, мужчина приехал из Оренбургской области и был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.

Video:Ura.ru

Напомним, в начале ноября в Екатеринбурге кондуктор автобуса подралась с пассажиркой из-за спущенной с носа маски.

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