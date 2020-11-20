В Санкт-Петербурге мужчину убили из-за просьбы надеть маску

После полученного ранения мужчина миновал несколько домов и упал. Реализовав задуманное, злоумышленник скрылся, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как выяснилось, мужчина приехал из Оренбургской области и был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.