«Водитель вообще не притормаживал»: тагильчанин рассказал подробности страшного ДТП

Мужчина сообщил, что вечером он ехал с работы. В трамвай, который шел по маршруту № 15, на ГГМ сели два молодых человека и расположились напротив него. Во время поездки эти пассажиры разговаривали друг с другом, они познакомились на остановке, пока ждали транспорт.