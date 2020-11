«Водитель вообще не притормаживал»: тагильчанин рассказал подробности страшного ДТП

Очевидец смертельного ДТП, которое произошло вчера поздно вечером у Театра кукол, рассказал TagilCity.ru подробности происшествия.

Мужчина сообщил, что вечером он ехал с работы. В трамвай, который шел по маршруту № 15, на ГГМ сели два молодых человека и расположились напротив него. Во время поездки эти пассажиры разговаривали друг с другом, они познакомились на остановке, пока ждали транспорт. Парень вышел у Театра кукол, его сбила машина, которая ехала с бешеной скоростью. Водитель вообще не притормаживал, он протащил его до светофора,рассказал Алексей. По его словам, машина скорой помощи приехала через 30-40 секунд. Мужчина предполагает, что автомобиль проезжал мимо. Водитель трамвая остановилась и позвонила в диспетчерскую, чтобы узнать, как поступать дальше. Потом трамвай поехал по маршруту. Когда его сбили, был такой щелчок, как будто машина в столб влетела. Я толком не понял, что это был человек,сказал очевидец. Алексей рассказывает, что погибший сделал из трамвая буквально два шага и «полетел», после этого вещи из его карманов были разбросаны в ста метрах от места происшествия. Страшно на это было смотреть и видеть это всё!поделился мужчина. Напомним, в Нижнем Тагиле после полученных травм скончался в больнице мужчина 1986 года рождения. ДТП произошло 19 ноября около 22.40. Пострадавший выходил из трамвая, при этом его сбил водитель ВАЗ-11183, на момент аварии он был трезвым. В Нижнем Тагиле сбитый на проспекте Ленина пешеход скончался в больнице

