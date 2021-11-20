Бросившего ребенка на землю в Екатеринбурге военного посчитали невиновным

Матери пострадавшего от действий военного ребенка вновь отказали в возбуждении уголовного дела. Екатеринбурженка считают, что силовики «заметают следы» - на заседании в военно-следственном управлении признали, что мальчик сломал руку во время игр во дворе.

Решение военная комиссия приняла еще 6 сентября, однако жительница Екатеринбурга узнала о нем только накануне. Свердловчанка заявила Е1, что в полиции и СК уголовное дело тоже не стали заводить. Похоже, они подчищают следы, считает женщина. Мать пострадавшего мальчика говорит, что военный изначально предупредил ее, чтобы женщина забирала заявление. Инцидент произошел в Екатеринбурге в мае 2021 года. Проходивший мимо дерущихся в шутку мальчишек мужчина, схватил одного из них за руку, поднял над головой и бросил на асфальт. У мальчика почернели пальцы на руке – в последствии медики диагностировали у ребенка перелом.

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