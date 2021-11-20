Бросившего ребенка на землю в Екатеринбурге военного посчитали невиновным

Бросившего ребенка на землю в Екатеринбурге военного посчитали невиновным
Бросившего ребенка на землю в Екатеринбурге военного посчитали невиновным
Сегодня, 17:32ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Матери пострадавшего от действий военного ребенка вновь отказали в возбуждении уголовного дела. Екатеринбурженка считают, что силовики «заметают следы» - на заседании в военно-следственном управлении признали, что мальчик сломал руку во время игр во дворе.

Решение военная комиссия приняла еще 6 сентября, однако жительница Екатеринбурга узнала о нем только накануне. Свердловчанка заявила Е1, что в полиции и СК уголовное дело тоже не стали заводить.

Похоже, они подчищают следы, считает женщина.

Мать пострадавшего мальчика говорит, что военный изначально предупредил ее, чтобы женщина забирала заявление.

Инцидент произошел в Екатеринбурге в мае 2021 года. Проходивший мимо дерущихся в шутку мальчишек мужчина, схватил одного из них за руку, поднял над головой и бросил на асфальт. У мальчика почернели пальцы на руке – в последствии медики диагностировали у ребенка перелом.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
конфликтпострадавшийвоенный следовательвоенный
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы