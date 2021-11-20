Многодетная мама пожаловалась на регулярное отключение электричества в Малой Лае

В поселке Малая Лая под Нижним Тагилом за последний месяц трижды отключали электроэнергию без предупреждения. Многодетная мама Татьяна Важенина рассказала TagilCity.ru, что боится остаться без света и тепла в морозы предстоящей зимой. Отключение было плановым, однако предупредить об этом селян администрация ГГО забыла.

На этом настаивает многодетная мать из Малой Лаи Татьяна Важенина. Женщина рассказала редакции TagilCity.ru, что после очередного отключения электроэнергии — 16 ноября — она решила найти виновных. Первоначально тагильчанка обратилась в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Нижнего Тагила, где ей пояснили, что отключают электроэнергию в Малой Лае планово, о чем заблаговременно была предупреждена администрация Горноуральского городского округа (ГГО). В администрации сказали, что про плановые работы по нашей улице — Полевая — им не сообщали, а сообщили только про улицу Космонавтов, поэтому нас не предупредили, рассказала редакции Татьяна. Обратившись затем в службу электриков поселка, женщина выяснила, что отключено электричество по всей Малой Лае, причем именно администрация ГГО должна была оповестить жителей об этом. Нам известно, что при плановых работах на электросетях должны оповещать жильцов. Но у нас этого никто не делает. Хотя, зная, мы могли бы подготовиться — нагреть сильнее дом, запастись водой перед отключением,пожаловалась редакции женщина. Татьяна утверждает, что такая ситуация уже повторялась неоднократно до этого — свердловчанка была вынуждена обратиться за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву. Ответа пока женщина не получила. Мы просто замёрзнем. Поэтому решили обратиться к властям через новости. Так как знаем, что только так можно оперативно получить ответ от исполняющего обязанности Главы Горноуральской территориальной администрации Дюндина Сергея Александровича,подытожила Татьяна. Сейчас женщина готовится стать матерью в восьмой раз — именно поэтому недавно семья приобрела загородный дом в Малой Лае. Жилище семьи Важениных отапливается электрокотлом, вода поступает в дом посредством насоса. Впереди морозы, поэтому такое неожиданное отключение зимой — для нас может стать катастрофой, дом разморозится, подытожила Татьяна. Редакция TagilCity.ru направила соответствующий запрос в администрацию ГГО. Ответа на момент публикации не поступало. Чиновник ГГО привлечен к ответственности за незаконную свалку в Новоасбесте

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter