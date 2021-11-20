Неадекватный пассажир избил кондуктора и раскрушил окна троллейбуса в Екатеринбурге

Дебошир избил до крови кондуктора в троллейбусе № 11 в Екатеринбурге. Затем он выбил окно и вылез через него на улицу.

По словам очевидца, молодому человеку не понравилось, что кондуктор попросил у него предъявить билет. После этого началась словесная перепалка и драка. Разбив окно, дебошир вылез на улицу и начал бить стекла транспортного средства, стоя на тротуаре. При этом остальные пассажиры просили у водителя открыть двери и выпустить их, пишет Е1. Сейчас сотрудники полиции поводят проверку и ищут хулигана. Напомним, в октябре в трамвае в Екатеринбурге мужчина и женщина чуть не устроили драку с пассажиром. Пара громко разговаривала и нецензурно выражалась, за что и получила замечание от кондуктора. Остальные потребовали у скандалистов выйти из трамвая, что они и сделали. Конфликт пассажиров и кондуктора в трамвае Екатеринбурга чуть не перерос в драку

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