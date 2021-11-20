Охранник детского сада в Первоуральске избил палкой собаку на глазах у малышей

Охранник детского сада в Первоуральске избил палкой собаку на глазах у малышей
Охранник детского сада в Первоуральске избил палкой собаку на глазах у малышей
Сегодня, 14:12ПроисшествияФото: 1MI
Собака забежала утром в детский сад в Первоуральске и охранник жестоко избил животное палкой до крови. Зоозащитники отвезли собаку в ветклинику.

Загнал ее в угол и просто палкой бил, ей некуда даже было сбежать. И это на глазах у детей! написала подписчица группы huskyekb в Instagram.

Затем женщина обнаружила собаку в подъезде в крови. Зоозащитникам удалось поймать избитое животное и отвезти к ветеринару. Там собаке зашили раны на бедре и обработали на голове, после чего она отправилась на передержку.

Напомним, после сообщений СМИ о жестоком избиении собаки бейсбольной битой хозяином в Новоуральске полиция провела проверку. Оказалось, что мужчина пытался отбить наледь на багажнике автомобиля полиэтиленовым мешком, поэтому животное лаяло и визжало. Собаку осмотрели ветеринары, травм у нее не обнаружено.

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