Охранник детского сада в Первоуральске избил палкой собаку на глазах у малышей

Загнал ее в угол и просто палкой бил, ей некуда даже было сбежать. И это на глазах у детей! написала подписчица группы huskyekb в Instagram.
Затем женщина обнаружила собаку в подъезде в крови. Зоозащитникам удалось поймать избитое животное и отвезти к ветеринару. Там собаке зашили раны на бедре и обработали на голове, после чего она отправилась на передержку.
Напомним, после сообщений СМИ о жестоком избиении собаки бейсбольной битой хозяином в Новоуральске полиция провела проверку. Оказалось, что мужчина пытался отбить наледь на багажнике автомобиля полиэтиленовым мешком, поэтому животное лаяло и визжало. Собаку осмотрели ветеринары, травм у нее не обнаружено.