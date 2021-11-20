Прогремевший в Белоярском районе взрыв напугал местных жителей

Прогремевший в Белоярском районе взрыв напугал местных жителей
Прогремевший в Белоярском районе взрыв напугал местных жителей
Сегодня, 18:16ПроисшествияФото: pixabay.com
Жители села Черноусово испугались звуков взрыва, от которого ощущалась вибрация в домах. В МВД говорят, что виной тому стали работы на карьере.

О звуках взрывов и достаточно ощутимой взрывной волне Е1 сообщили сразу несколько жителей Черноусово. По словам очевидцев, дыма не было видно, но селяне сильно испугались.

В МЧС изданию заявили, что никто из Белоярского района с сообщениями о взрывах в ведомство не обращались. Местные жители позвонили с жалобами в полицию. В МВД редакции заявили, что в данной местности проводились плановые работы. По словам начальника пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых, подобные хлопки не являются редкостью из-за карьера по добыче извести в округе Черноусово. 20 ноября взрывы были сильнее обычного.

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