Следователь полиции Наталья Помазкина после в ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле попала в реанимацию. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 ноября. Девушка ехала на такси домой с работы. Коллеги Натальи проводят расследование — виновник аварии задержан.
В Екатеринбурге военные следователи не обнаружили состава преступления в поступке своего коллеги. Инцидент произошел еще в мае — мужчина сломал руку ребенку, пытаясь разнять шуточную драку детей. Мать пострадавшего говорит, что в возбуждении уголовного дела отказали и в СК, и в полиции.
Медицина оказалась бессильна — сестра пресс-секретаря Минздрава Свердловской области Константина Шестакова скончалась от коронавируса. Представитель ведомства очень эмоционально высказался на этот счет в соцсетях.
Чиновники разных уровней в Свердловской области вслед за губернатором Евгением Куйвашевым начали публиковать в соцсетях свои QR-коды. Первым стал градоначальник Владислав Пинаев. Затем его зам Вячеслав Горячкин и руководитель службы спасения города Сергей Коперкин продолжили челлендж.
Проблему доставки детей из Малой Лаи в школу местные чиновники решили весьма оригинальным способом — теперь учеников возит автобус из соседнего поселка. Однако у жителей поселка теперь к администрации ГГО новые претензии — из-за электроэнергии.
Живодер из Екатеринбурга выброси из окна дворнягу за то, что животное мешало ему расслабиться. Именно так он пояснил свои действия приехавшим на вызов полицейским. Лапы собаки у себя за окном увидел сосед снизу — мужчина сразу вызвал спасателей и «копов», однако спасти животное не удалось. Второй собаке повезло больше — ее смогли откаачать. Животное находилось в клетке и практически не подавало признаков жизни. Хозяйка собак была в отъезде, а ее пьяный ранее неоднократно судимый сожитель в это время за питомцами приглядывал.
Сотрудники ГУФСИН в Ивделе прошли 10 километров по пересеченной местности по снегу, чтобы поймать осужденного. Тот случай, когда система найдет и в глухом лесу.