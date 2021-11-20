Следователь в реанимации, «чистый» военный и собака за окном — об итогах дня на Урале

Следователь в реанимации, «чистый» военный и собака за окном — об итогах дня на Урале
Следователь в реанимации, «чистый» военный и собака за окном — об итогах дня на Урале
Сегодня, 22:14ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Следователь из Нижнего Тагила борется за жизнь после ДТП с такси, военный «вышел сухим из воды» в инциденте со сломанной рукой у ребенка, чиновники Свердловской области устроили QR-челлендж в соцсетях, а Малой Лае проблемы растут как снежный ком — читайте о самых громких событиях в регионе за 20 ноября.

Следователь полиции Наталья Помазкина после в ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле попала в реанимацию. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 ноября. Девушка ехала на такси домой с работы. Коллеги Натальи проводят расследование — виновник аварии задержан.

В Екатеринбурге военные следователи не обнаружили состава преступления в поступке своего коллеги. Инцидент произошел еще в мае — мужчина сломал руку ребенку, пытаясь разнять шуточную драку детей. Мать пострадавшего говорит, что в возбуждении уголовного дела отказали и в СК, и в полиции.

Медицина оказалась бессильна — сестра пресс-секретаря Минздрава Свердловской области Константина Шестакова скончалась от коронавируса. Представитель ведомства очень эмоционально высказался на этот счет в соцсетях.

Чиновники разных уровней в Свердловской области вслед за губернатором Евгением Куйвашевым начали публиковать в соцсетях свои QR-коды. Первым стал градоначальник Владислав Пинаев. Затем его зам Вячеслав Горячкин и руководитель службы спасения города Сергей Коперкин продолжили челлендж.

Проблему доставки детей из Малой Лаи в школу местные чиновники решили весьма оригинальным способом — теперь учеников возит автобус из соседнего поселка. Однако у жителей поселка теперь к администрации ГГО новые претензии — из-за электроэнергии.

Живодер из Екатеринбурга выброси из окна дворнягу за то, что животное мешало ему расслабиться. Именно так он пояснил свои действия приехавшим на вызов полицейским. Лапы собаки у себя за окном увидел сосед снизу — мужчина сразу вызвал спасателей и «копов», однако спасти животное не удалось. Второй собаке повезло больше — ее смогли откаачать. Животное находилось в клетке и практически не подавало признаков жизни. Хозяйка собак была в отъезде, а ее пьяный ранее неоднократно судимый сожитель в это время за питомцами приглядывал.

Фото:1МI

Сотрудники ГУФСИН в Ивделе прошли 10 километров по пересеченной местности по снегу, чтобы поймать осужденного. Тот случай, когда система найдет и в глухом лесу.

Сюжеты:
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем ТагилеЭксклюзив
Материалы по теме:
следовательживодервоенныйитоги дняQR-код
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы