Следователь из Нижнего Тагила борется за жизнь после ДТП с такси, военный «вышел сухим из воды» в инциденте со сломанной рукой у ребенка, чиновники Свердловской области устроили QR-челлендж в соцсетях, а Малой Лае проблемы растут как снежный ком — читайте о самых громких событиях в регионе за 20 ноября.

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