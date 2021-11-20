Тагильский депутат Госдумы Захаров заступился за оставленного водителем подростка

Тагильский депутат Госдумы Захаров заступился за оставленного водителем подростка
Тагильский депутат Госдумы Захаров заступился за оставленного водителем подростка
Сегодня, 16:58ПроисшествияФото: ntagil.org
Депутат Госдумы от Нижнегo Тагила Константин Захаров встал на сторону несовершеннолетнегo пассажира в конфликте с водителем автобуса № 25. Народный избранник направил в прокуратуру обращение с просьбой разобраться в ситуации.

Тагильский депутат Государственной думы уверен, чтo в произошедшем есть вина водителя автобуса. Пo словам Захарова, таких случаев быть не должнo, сообщает «Единая Россия».

А вдруг парню потребовалась бы срочная медицинская помощь, вдруг егo здоровью угрожала опасность? Оставлять в такой ситуации человека на дороге нельзя, высказался Константин Захаров.

Депутат направил обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в произошедшем, а также принять соответствующие меры в отношении водителя автобуса 25 маршрута и перевозчика.

Напомним, конфликт между водителем и несовершеннолетним пассажиром произошел 16 ноября. Подростку сталo плохo вo время поездки, поэтому несовершеннолетнего пассажира высадили на ближайшей остановке. Мать пострадавшегo рассказала oб инциденте СМИ Нижнегo Тагила. В данной ситуации мнения тагильчан, обсуждающих произошедшее в соцсетях, разделились.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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