Число жертв тайфуна на Филиппинах приближается к тысяче

Данные предоставлены сегодня утром национальным управлением по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Помимо погибших, 49 человек числятся пропавшими без вести. Что касается числа пострадавших, оно перевалило за 300 тысяч человек, что составляет примерно 0,3% от общего количества жителей страны.

Как передает информационное агентство РИА Новости, дороги размыты, и большая часть инфраструктуры разрушена. Спасатели ищут тела погибших под обломками зданий. Правительство планирует как можно быстрее осуществить захоронение погибших, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний. При этом ливни продолжают идти, значительно усложняя работу спасательных бригад. По данным Reuters, больше всего от стихии пострадал юг страны, а именно окрестности городов Кагаян-де-Оро и Лиган.