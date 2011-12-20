ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП с участием КИА-Пиканто, в котором пострадал пешеход

Напомним, 15 декабря в 16.15 водитель автомобиля КИА-Пиканто, следуя состороны Нижней Салды в сторону Нижнего Тагила, на 20 км автодороги Н.Тагил – В. Салда допустил наезд на пешехода . Женщина переходила дорогу внеположенном месте. В результате ДТП она получила травмы.

Также ГИБДД напоминает: переходить проезжую часть разрешается по пешеходным переходам, при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров. В зимнее время пешеходам необходимо быть особенно осторожными. Если пешеход появляется на скользкой дороге неожиданно, предотвратить наезд на него практически невозможно, так как тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.