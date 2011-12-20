По факту смерти педиатра в Нижнем Тагиле организована доследственная проверка

Женщина почувствовала себя плохо в 14:40, возвращаясь с обхода малышей на вверенной ей территории. Она смогла дойти до школы №1, где сотрудники учреждения вызвали «Скорую помощь». Педиатр умерла, не дождавшись приезда врачей. По данным Старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации Александра Шульги, «неотложка» ехала до школы 18 минут.