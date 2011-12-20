По факту смерти педиатра в Нижнем Тагиле организована доследственная проверка
20 декабря 2011, 10:30Происшествия
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Вчера днем умерла педиатр Центральной городской больницы №3 Нижнего Тагила.
Женщина почувствовала себя плохо в 14:40, возвращаясь с обхода малышей на вверенной ей территории. Она смогла дойти до школы №1, где сотрудники учреждения вызвали «Скорую помощь». Педиатр умерла, не дождавшись приезда врачей. По данным Старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации Александра Шульги, «неотложка» ехала до школы 18 минут.
По факту смерти женщины началась доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено судебное медицинское исследование тела погибшей для того, чтобы установить точные причины смерти.
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