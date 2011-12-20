Сегодня в Нижнем Тагиле обнаружены тела трех убитых людей

По данным областного СК РФ, люди были убиты уже давно (дословно слова правоохранителей не переданы, но картину, открывшуюся оперативникам, можно представить и без этих характеристик).

При этом, у правоохранительных органов нет сомнений в том, что люди были убиты. На телах погибших обнаружено множество колото-резаных ран. Убитыми являются 60-летняя женщина, ее 40-летний племянник и 60-летний мужчина. При этом следственный комитет при описании возраста употребляет формулировку «на вид».

В Тагилстроевском следственном отделе Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, часть вторая статьи 105 Уголовного кодекса. Проверяются несколько возможных причин убийств, в том числе и убийство из личных неприязненных отношений и из корыстных побуждений.