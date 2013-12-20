Настоящая трагедия: в Нижнем Тагиле мать зарезала свою дочь

В руки к матери, Эльвире, попал хлебный нож. В порыве сиюминутного гнева она вонзила его в грудь своей дочери, от чего та скончалась.

Мать уже допрошена. Она плачет и раскаивается, но сделанного не воротишь. Завтра будет решаться вопрос о мере пресечения. Скорее всего, это будет арест. Не сказать, что семья, в которой произошло это убийство, какая-то маргинальная. Скорее, по меркам нашего города это люди среднего достатка, которые раньше не привлекались ни к уголовной, ни к административной ответственности цитирует E1 руководителя следственного отдела по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила Вадима Белкина.