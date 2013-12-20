Настоящая трагедия: в Нижнем Тагиле мать зарезала свою дочь
Накануне, 18 декабря, в Нижнем Тагиле по улице Попова, №32 произошла настоящая трагедия. Началось всё с того, что 49-летняя хозяйка квартиры Эльвира Швецова начала воспитывать свою дочь – 27-летнюю Юлию, обвиняя ее в краже своих вещей.
Семейный скандал протекал под воздействием алкоголя, с помощью которого женщины, наверное, пытались расслабиться. Однако вышло совсем иначе, передает сайт E1.
В руки к матери, Эльвире, попал хлебный нож. В порыве сиюминутного гнева она вонзила его в грудь своей дочери, от чего та скончалась.
Мать уже допрошена. Она плачет и раскаивается, но сделанного не воротишь. Завтра будет решаться вопрос о мере пресечения. Скорее всего, это будет арест. Не сказать, что семья, в которой произошло это убийство, какая-то маргинальная. Скорее, по меркам нашего города это люди среднего достатка, которые раньше не привлекались ни к уголовной, ни к административной ответственности цитирует E1 руководителя следственного отдела по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила Вадима Белкина.
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