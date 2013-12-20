В Нижнем Тагиле ДТП: на Фрунзе образовалась трамвайная пробка
20 декабря 2013, 17:45Происшествия
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Только что в редакцию TagilCity.ru обратилась пользователь Александра и рассказала, что в настоящее время движение трамваев по улице Фрунзе затруднено.
Причиной тому стало дорожно-транспортное происшествие, случившееся прямо на трамвайных путях. Так, сейчас образовалась пробка из трех трамваев в районе Юбилейного. Кстати, движение затруднено только в сторону Красного Камня.
К сожалению, пока обстоятельства ДТП не установлены. Добавим, что виновники аварии будут обязаны оплатить простой общественных транспортных средств.
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