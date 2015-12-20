В Екатеринбурге бывшего полицейского оштрафовали на 175 миллионов рублей за взятку

Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор 29-летнему бывшему начальнику службы участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции N 7. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, майор осуждён на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также он должен выплатить в доход государства 175 миллионов рублей.

По версии следствия, мужчина за 2,5 миллиона рублей пообещал двум подозреваемым в обналичивании денег с банковских карт посодействовать в вынесении решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Его задержали 5 февраля этого года при получении части денег в сумме 50 000 рублей.

Задержанный был незамедлительно уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, двое его непосредственных руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за серьёзные упущения в работе по воспитанию личного состава сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета Алексея Шмакова, взятка, которую хотел передать полицейский, предназначалась для сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу.