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В Москве из-за аварии в лифте погиб 10-месячный младенец. УК винит в трагедии родителей (ВИДЕО)
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В Москве из-за аварии в лифте погиб 10-месячный младенец. УК винит в трагедии родителей (ВИДЕО)

20 декабря 2015, 15:45ПроисшествияАлександра Логинова
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