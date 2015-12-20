В Москве из-за аварии в лифте погиб 10-месячный младенец. УК винит в трагедии родителей (ВИДЕО)

Тем временем следователи выясняют, почему коммунальные службы не реагировали на жалобы жильцов. Известно, что претензии к работе лифта поступали регулярно: он часто застревал или открывал двери между этажами.

Ольга Николаева, жительница дома:

Во-первых, треск постоянно был в лифте, двери перекашивало. Дочь ехала — одна половинка двери открылась, и она так и ехала с одной открытой. И постоянно там чего-то цепляло. Останавливался не на уровне с площадкой, а чуть ниже или выше.

При этом жильцам предлагали сдать на ремонт лифта 15 миллионов рублей.

Трагедия произошла в субботу в многоэтажке на улице Островитянова. Молодая семейная пара заходила в кабину, когда трос подъемника оборвался. Конструкция дернулась и фактически смяла стоявшую в дверях коляску.