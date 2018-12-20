14-летний подросток разыскивается в Екатеринбурге четвертый день

17 декабря в 18:30 в Екатеринбурге ушел на прогулку и не вернулся 14-летний Валерий Крисько. Приметы несовершеннолетнего: рост 174-176 см, худощавое телосложение, короткие, светло-рыжие волосы, серо-зеленые глаза, под левым глазом кровоподтек.

Подросток был одет в темно-синюю ветровку, черную шапку, черные джинсы и ботинки. При себе у молодого человека не было денег и документов.