14-летний подросток разыскивается в Екатеринбурге четвертый день
Сегодня, 10:13ПроисшествияФото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
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17 декабря в Екатеринбурге пропал 14-летний подросток.
Сюжеты: Екатеринбург
17 декабря в 18:30 в Екатеринбурге ушел на прогулку и не вернулся 14-летний Валерий Крисько. Приметы несовершеннолетнего: рост 174-176 см, худощавое телосложение, короткие, светло-рыжие волосы, серо-зеленые глаза, под левым глазом кровоподтек.
Подросток был одет в темно-синюю ветровку, черную шапку, черные джинсы и ботинки. При себе у молодого человека не было денег и документов.
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Всех, кто владеет какой-либо информацией о Валерии Крисько, сотрудники полиции просят обращаться по телефонам: (343) 356-42-09, (343) 294-14-94, +7 953-604-78-16, +7 922-036-63-20 (служба по делам несовершеннолетних) или по короткому номеру 02.
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