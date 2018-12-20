Несколько заключенных умерли в лечебной колонии №51 в Нижнем Тагиле

Общественница под ником Марина Александровна написала, что, со слов родственников осужденных, отбывающих наказание в ЛИК №51, в учреждении не хватает противовирусных препаратов. Также женщина сообщила, что многие заключенные не имеют теплой одежды.

В данном случае администрация колонии проявляет гуманизм (осужденных, не имеющих зимнюю теплую одежду, проверяют по местам на бараках), написала Марина Александровна.