Пожар из-за замыкания в витрине произошел в магазине «Меркурий» в Нижнем Тагиле

Огонь повредил четыре квадратных метра помещения, а также привел в негодность три витрины предприятия. В копоти находятся стены, потолок, товар и оборудование. По предварительной версии пожарных, причиной возникновения огня стало замыкание проводки в одной из охлаждающих витрин.

19 декабря утром в ЧОП поступило оповещение о возгорании. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Группа быстрого реагирования направилась на место для осмотра помещения, где удостоверилась в возникновении пожара. Охранники позвонили в МЧС.