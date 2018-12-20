Пожар из-за замыкания в витрине произошел в магазине «Меркурий» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:06ПроисшествияФото: pixabay.com
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19 декабря в 4 часа 20 минут в магазине «Меркурий», который находится на Ленинградском проспекте, произошло возгорание. Предварительная версия случившегося – замыкание в охлаждающей витрине. Пострадавших нет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Огонь повредил четыре квадратных метра помещения, а также привел в негодность три витрины предприятия. В копоти находятся стены, потолок, товар и оборудование. По предварительной версии пожарных, причиной возникновения огня стало замыкание проводки в одной из охлаждающих витрин.
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19 декабря утром в ЧОП поступило оповещение о возгорании. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Группа быстрого реагирования направилась на место для осмотра помещения, где удостоверилась в возникновении пожара. Охранники позвонили в МЧС.
ОНД и ПР города сообщают, что для устранения пламени были задействованы три машины и восемь сотрудников МЧС.
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