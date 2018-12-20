Сбивший женщину-пешехода водитель из Кушвы приговорен к трем годам колонии
Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: pxhere.com
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Три года колонии получил житель Кушвы, сбивший на автомобиле насмерть пешехода.
Сюжеты: Кушва
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем и допустил наезд на пешехода, которая двигалась навстречу движения транспорта. Женщина не могла освободить дорогу для того, чтобы машина проехала, а воитель не сбросил скорость, в результате чего произошло ДТП. От полученных травм женщина-пешеход скончалась.
Водитель признал свою вину. Суд приговори его к трем годам колонии и лишил его права управлять автомобилем на срок три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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