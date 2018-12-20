Сбивший женщину-пешехода водитель из Кушвы приговорен к трем годам колонии

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем и допустил наезд на пешехода, которая двигалась навстречу движения транспорта. Женщина не могла освободить дорогу для того, чтобы машина проехала, а воитель не сбросил скорость, в результате чего произошло ДТП. От полученных травм женщина-пешеход скончалась.