Житель Кургана утонул под Нижним Тагилом во время обучения дайвингу
14 декабря в карьере Лазурном под Нижним Тагилом утонул житель Кургана, который учился дайвингу. Во время обучения произошел незапланированное всплытие мужчины подо льдом.
Погибший и еще один мужчина учились дайвингу в карьере Лазурном под Нижним Тагилом. Обучение контролировали два инструктора.
По предварительной версии, произошел непредвиденный всплыв дайвера подо льдом. Мужчину прижало к ледяной поверхности. Инструктор пытался оказать помощь, но ничего сделать не смог, спасти удалось только одного студента. Второй инструктор находился на берегу. Об этом рассказал руководитель дайвинг-клуба из Ижевска Александр Самойленко. Его ученики находились рядом в момент происшествия.
Инструктор с одним студентом вылез на берег. По словам студентов ижевского дайвинг-клуба, они начали настаивать, чтобы он взял их баллоны и отправился спасать утопающего, но инструкторы отказались спускаться под воду.
Екатеринбургский дайвер Александр, который на следующий день вызволял из воды погибшего, сказал, что смерть произошла из-за халатности со стороны инструкторов. Они слишком далеко увели мужчин от входа в воду. Александр знает, что у погибшего осталась семья и двое детей.
СКР по Пригородному району проводит расследование происшествия. На данный момент установлено, что признаков насильственной смерти нет, сообщает E1.ru.
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