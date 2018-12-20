Житель Кургана утонул под Нижним Тагилом во время обучения дайвингу

Погибший и еще один мужчина учились дайвингу в карьере Лазурном под Нижним Тагилом. Обучение контролировали два инструктора.

По предварительной версии, произошел непредвиденный всплыв дайвера подо льдом. Мужчину прижало к ледяной поверхности. Инструктор пытался оказать помощь, но ничего сделать не смог, спасти удалось только одного студента. Второй инструктор находился на берегу. Об этом рассказал руководитель дайвинг-клуба из Ижевска Александр Самойленко. Его ученики находились рядом в момент происшествия.

Инструктор с одним студентом вылез на берег. По словам студентов ижевского дайвинг-клуба, они начали настаивать, чтобы он взял их баллоны и отправился спасать утопающего, но инструкторы отказались спускаться под воду.

Фото: 45.Ru

Екатеринбургский дайвер Александр, который на следующий день вызволял из воды погибшего, сказал, что смерть произошла из-за халатности со стороны инструкторов. Они слишком далеко увели мужчин от входа в воду. Александр знает, что у погибшего осталась семья и двое детей.