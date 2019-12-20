На Серовском тракте лоб в лоб столкнулись автомобили

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Сегодня, 20 декабря, на Серовском тракте произошла авария, сообщает группа во «ВКонтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)». В результате ДТП есть пострадавшие.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным группы со ссылкой на подписчиков, авария произошла рядом с Горноуральским УКН, из-за чего образовалась пробка в сторону Нижнего Тагила. На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД.
Оперативный комментарий TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила предоставить отказались.
Напомним, сегодня произошла ещё одна авария по дороге в Екатеринбург, в результате которой погиб тагильчанин.
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