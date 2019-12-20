Подробности ДТП на Серовском тракте: один человек погиб и двое травмированы
Сегодня, 19:39ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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ДТП произошло 20 декабря на 163 км автодороги «Екатеринбург — Серов». В результате аварии один человек погиб, два — получили травмы, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель автомашины «КАМАЗ» ехал из Екатеринбурга в Серов. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Чери Тигго», а потом с автомобилем «Хэндэ Матрикс», ехавшим во встречном направлении.
На месте ДТП погиб водитель «Чери Тигго», водитель «Хэндэ Матрикс» и пассажирка машины «Хэндэ Матрикс» были госпитализированы со множественными травмами.
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По результатам экспертизы установлено, что водитель большегруза на момент аварии был трезв, его водительский стаж — 34 года.
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