Подробности ДТП на Серовском тракте: один человек погиб и двое травмированы

Водитель автомашины «КАМАЗ» ехал из Екатеринбурга в Серов. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Чери Тигго», а потом с автомобилем «Хэндэ Матрикс», ехавшим во встречном направлении.