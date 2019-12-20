Свердловский чиновник осужден на 10 лет за продажу прав для управления тракторами
Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему начальнику отдела гостехнадзора регионального Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Александру Червякову. Он признан виновным в получении взятки за выдачу прав на управление тракторами без экзамена, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе судебного процесса установлено, что Червяков организовал учебное заведение, где выдавались удостоверения тракториста-машиниста. Также в преступную группу он вовлек еще нескольких человек. Должность директора автошколы занимал знакомый Червякова, а должность мастера — внештатный инженер-инспектор отдела гостехнадзора. Именно он подыскивал желающих за взятку получить права.
В связи с тем, что соучастники обвиняемого заключили досудбное соглашение, их уголовные дела выделены в отдельное производство. Червяков свое участие в преступном сговоре отрицал, заявив, что никаких взяток не получал.
Гособвинение просило для Червякова 15 лет заключения и штраф в один миллион рублей. Суд назначил обвиняемому 10 лет колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.