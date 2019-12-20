В Москве умер второй раненый при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ
Вчера, 22:27ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
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Второй сотрудник ФСБ, раненный вчера на Лубянке в Москве, умер в больнице, пишет «Интерфакс».
В результате стрельбы 19 декабря на месте происшествия погиб один сотрудник ФСБ, второй – умер сегодня. Еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения.
По версии следствия, 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров открыл огонь по правоохранителям возле здания ФСБ России. Это произошло во время праздничного концерта в Кремле, приуроченного ко Дню сотрудников органов безопасности.
Сам стрелявший погиб. СКР возбудил уголовное дело. Ранее сообщалось о трех погибших.
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