Жителя Нижнего Тагила насмерть сбили на трассе под Невьянском

По данным ГИБДД, водитель автомашины «Лада Ларгус», мужчина 58 лет не справился с управлением и наехал на пешеходов, стоявших обочине. Погибшего звали Александр Шабалин.

Мужчина допустил занос транспортного средства, совершил наезд на пешеходов, стоявших на правой обочине по ходу движения, которые были участниками ранее совершенного ДТП с материальным ущербом, на этом же месте, сообщают в отделе пропаганды.

Вторая пострадавшая доставлена в ГБУЗ СО «Невьянска ЦГБ» реанимационное отделение.

Со слов сестры, на скользкой дороге их занесло и они слегка зацепили другое транспортное средство. Саша вышел помочь тем и, прилетела третья машина, сообщил TagilCity.ru родственник погибшего Игорь Балуев.

Также он добавил, что служба скорой помощи подъехала быстро, но помочь Александру не удалось. А вот сотрудники ГИБДД подъехали к месту аварии более чем через два часа.

Руководитель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин связался с управлением автомобильных дорог Свердловской области и сообщил, что на трассе образовался лёд. Там ему объяснили, что дорогу не посыпают реагентами, так как поступают многочисленные жалобы на грязь.