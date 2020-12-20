Стали известны детали произошедшего в Нижнем Тагиле на Вагонке ДТП с «Ладой Приорой»

Стали известны детали произошедшего в Нижнем Тагиле на Вагонке ДТП с «Ладой Приорой»

Сегодня, 19:21ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Нижнем Тагиле на Вагонке, в котором пострадало две машины.

Как рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, инцидент произошел 20 декабря, когда 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Тайота», направлялась в сторону улицы Бобкова. Совершая перестроение, она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем «Лада Приора». Это привело к тому, что мужчина 1977 года рождения не сумел справиться с управлением и врезался в дерево.

В результате водитель «Лады Приоры» вместе с 75-летним пассажиром получили несколько травм, включая перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму, вывих левого и правого голеностопного сустава и ушиб мозга.

Напомним, в 14.45 диспетчеру МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок о том, что на улице Алтайская водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, он допустил столкновение с деревом.

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