В Нижнем Тагиле жильцы двух домов на улице Карла Либкнехта остались без домофонов. Устройства были вырваны неизвестными. По данному факту полиция начала проверку.

Прошедшей ночью в домах № 27 и 33 на улице Карла Либкнехта неизвестные вырвали панели от домофонов. Однако блоки-доводчики остались на месте, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на жильцов дома. Отмечается, что даже жители первых этажей не заметили пропажи, несмотря на то, что вырвать домофон бесшумно практически невозможно. Утром 20 декабря жители домов обратились в полицию и управляющую компанию. Отмечается, что стоимость одного похищенного блока составляет около трех-четырех тысяч рублей.

