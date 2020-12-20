Водителя зажало в салоне: в Нижнем Тагиле на Вагонке «Лада Приора» въехала в дерево

В 14.45 диспетчеру МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок о том, что на улице Алтайская водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, он допустил столкновение с деревом.
В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести, а водителя зажало в салоне автомобиля,рассказал TagilCity.ru директор ведомства Сергей Коперкин.
К месту происшествия выехали спасатели, они извлекли водителя при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.
Напомним, вчера на дорогах Свердловской области произошло пять крупных ДТП.