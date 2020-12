Водителя зажало в салоне: в Нижнем Тагиле на Вагонке «Лада Приора» въехала в дерево

Сегодня в Нижнем Тагиле на Вагонке произошло ДТП, при котором «Лада Приора» въехала в дерево.

В 14.45 диспетчеру МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок о том, что на улице Алтайская водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, он допустил столкновение с деревом. В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести, а водителя зажало в салоне автомобиля,рассказал TagilCity.ru директор ведомства Сергей Коперкин. К месту происшествия выехали спасатели, они извлекли водителя при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. Photo: МБУ «Центр защиты населения» Напомним, вчера на дорогах Свердловской области произошло пять крупных ДТП. Скорая, автозак и пьяный водитель. За сутки на уральских дорогах произошли пять ДТП

