Водителя зажало в салоне: в Нижнем Тагиле на Вагонке «Лада Приора» въехала в дерево

Водителя зажало в салоне: в Нижнем Тагиле на Вагонке «Лада Приора» въехала в дерево

Сегодня, 16:17ПроисшествияPhoto: МБУ «Центр защиты населения»
Сегодня в Нижнем Тагиле на Вагонке произошло ДТП, при котором «Лада Приора» въехала в дерево.

В 14.45 диспетчеру МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок о том, что на улице Алтайская водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, он допустил столкновение с деревом.

В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести, а водителя зажало в салоне автомобиля,рассказал TagilCity.ru директор ведомства Сергей Коперкин.

К месту происшествия выехали спасатели, они извлекли водителя при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

Photo:МБУ «Центр защиты населения»

Напомним, вчера на дорогах Свердловской области произошло пять крупных ДТП.

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