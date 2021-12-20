Мужчине оторвало ногу снегоходом в Верхней Пышме

Мужчина гулял с собакой в Верхней Пышме, когда мимо проехал водитель на снегоходе. Он наехал на уральца, которому в результате оторвало ногу.

Происшествие случилось вечером 19 декабря на улице Машинстроителей, 21, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев. Они рассказали, что там проходит закрытая для проезда дорога и там гуляют люди. Компания молодых людей решила проехать там на квадроцикле и снегоходе. До этого их заметили в магазине, покупавшими алкоголь. Квадроцикл, отмечает очевидец, небольшой и на нем навешаны гирлянды, а снегоход в сумерках не заметен. Собака мужчины испугалась и убежала в сторону леса, ее потом поймали соседи. Сам пострадавший сначала, по словам очевидцев, лежал в шоковом состоянии, а потом стал кричать от боли. К нему подбежали люди и вызвали скорую. Нога отлетела метров на 15, на снегу была кровь. Медики приехали минут через 20 и увезли его в 23-ю ГКБ. Потом приехали гаишники и полицейские,сообщил другой очевидец. Информацию о происшествии подтвердили в ГИБДД. Там отметили, что водитель скрылся с места. На данный момент полиция и ГИБДД проводят мероприятия.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter