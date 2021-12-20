Несколько легковушек пострадали в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле

ДТП случилось около 17.00, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». На видеозаписи с места событий можно увидеть, что в инциденте пострадало минимум две машины. Вероятно, они врезались передними частями, так как у одной покорежен бампер, а у другой пробита одна из передних фар.