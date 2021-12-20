Несколько легковушек пострадали в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Несколько легковушек пострадали в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле
Несколько легковушек пострадали в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:53ПроисшествияФото: 1MI
Авария с несколькими легковыми автомобиля произошла 20 декабря на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле.

ДТП случилось около 17.00, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». На видеозаписи с места событий можно увидеть, что в инциденте пострадало минимум две машины. Вероятно, они врезались передними частями, так как у одной покорежен бампер, а у другой пробита одна из передних фар.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Видео: группа «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте»

Напомним, вечером 18 декабря на 168 километре трассе «Екатеринбург-Серов» в аварии погибла женщина-водитель. На дороге столкнулись две иномарки.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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