Несколько легковушек пострадали в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле

ДТП случилось около 17.00, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». На видеозаписи с места событий можно увидеть, что в инциденте пострадало минимум две машины. Вероятно, они врезались передними частями, так как у одной покорежен бампер, а у другой пробита одна из передних фар.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, вечером 18 декабря на 168 километре трассе «Екатеринбург-Серов» в аварии погибла женщина-водитель. На дороге столкнулись две иномарки.