Прокуратура проверит инцидент с пощечиной учащемуся от педагога из Новоуральска

Проверка проводится на основании публикаций средств массовой информации. Согласно их данным, педагог новоуральской школы в ответ на нецензурные выражения первоклассника дала ему пощечину. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства происшествия и в случае необходимости приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что подобный инцидент произошел в школе города Березовский, где педагог дала пощечину и порвала тетрадь шестиклассника, позволившего себе грубость и фамильярность в общении с ней. Некоторые родители поддержали учителя, посчитав, что ее просто довели.