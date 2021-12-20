Прокуратура проверит инцидент с пощечиной учащемуся от педагога из Новоуральска

Прокуратура проверит инцидент с пощечиной учащемуся от педагога из Новоуральска
Прокуратура проверит инцидент с пощечиной учащемуся от педагога из Новоуральска
Сегодня, 18:38ПроисшествияФото: 1MI
Прокуратура проводит проверку по факту инцидента, в котором классный руководитель школы № 49 в Новоуральске ударила ученика, обругавшего ее нецензурными словами.

Проверка проводится на основании публикаций средств массовой информации. Согласно их данным, педагог новоуральской школы в ответ на нецензурные выражения первоклассника дала ему пощечину. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства происшествия и в случае необходимости приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что подобный инцидент произошел в школе города Березовский, где педагог дала пощечину и порвала тетрадь шестиклассника, позволившего себе грубость и фамильярность в общении с ней. Некоторые родители поддержали учителя, посчитав, что ее просто довели.

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