Прокуратура проверит инцидент с пощечиной учащемуся от педагога из Новоуральска

Напомним, что подобный инцидент произошел в школе города Березовский, где педагог дала пощечину и порвала тетрадь шестиклассника, позволившего себе грубость и фамильярность в общении с ней. Некоторые родители поддержали учителя, посчитав, что ее просто довели.